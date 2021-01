Grigi: ripresi oggi gli allenamenti, possibile l’arrivo del difensore Rolando dalla Reggina

Alessandria – Sono ripartiti, stamane, gli allenamenti in casa Alessandria Calcio dopo che nessun’altra negatività è emersa nel gruppo squadra in seguito alla serie di tamponi cui si sono sottoposti, ieri, giocatori e staff. I ragazzi allenati da mister Gregucci hanno, così, potuto ricominciare a lavorare al completo al Centro Sportivo Michelin di Spinetta Marengo, già con la testa alla gara del 16 gennaio con la Pro Patria. Capitolo mercato. Per il centrocampo resta aperta la trattativa per Agazzi ma, secondo le ultime voci di corridoio, un innesto sarebbe previsto anche in difesa. Il nome sbucato fuori nelle ultime ore sarebbe quello di Gabriele Rolando, laterale destro di 25 anni, alla seconda stagione alla Reggina.