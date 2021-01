La consigliera comunale grillina mostra le chiappe (Video)

Rimini – La consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Vittoria Gennari di 24 anni, è finita in un video sulla pagina facebook “Matti di Rimini” mentre passeggiava in un centro commerciale. Quando si è accorta di essere ripresa da dietro si è voltata ed ha sollevato la gonnellina mostrando le chiappe nude in quanto non aveva neppure le mutande. Nel video è tutto chiarissimo. Il Resto del Carlino l’ha intervistata e quando il giornalista le ha chiesto: “Lei ha un ruolo istituzionale, è consigliere in un Comune del Riminese. Non le pare ci sia un problema di opportunità”?

“Tengo le due cose separate – ha risposto con candore la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle -, quel che faccio in Comune è per il mio paese, è diverso. I social li utilizzo, sono giovane”.