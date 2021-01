Lvmh cambia in blocco il vertice di Tiffany

New York – Lvmh completa l’acquisizione di Tiffany & Co e nomina i nuovi vertici della maison americana di gioielleria. In uscita, il 22 gennaio, il CEO Alessandro Bogliolo, sostituito, con effettività immediata, da Anthony Ledru. Quest’ultimo è stato executive vice president, global commercial activities di Louis Vuitton, nonché senior vice president Nord America di Tiffany.

Alexandre Arnault, fino a oggi CEO di Rimowa, è stato nominato vice presidente esecutivo e responsabile del prodotto e comunicazione di Tiffany, mentre Michael Burke, chairman e CEO di Louis Vuitton, diventerà chairman del board di Tiffany.

Tra le figure in uscita anche Reed Krakoff, chiamato nel 2017 alla direzione artistica, e Daniella Vitale, attuale executive vice president e chief brand officer di Tiffany.

Nella giornata di ieri Tiffany è dunque entrata ufficialmente nell’orbita di Lvmh, in base all’intesa raggiunta il 29 ottobre scorso, che ha rivisto al ribasso il prezzo di acquisto dell’azienda Usa portandolo a 15,8 miliardi di dollari (poco meno di 13 miliardi di euro).