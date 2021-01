Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato cade in casa contro Piacenza, Bertram Derthona centra il decimo successo di fila

Alessandria – Gioie e dolori, questa domenica, per le compagini di pallacanestro della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di serie A2, girone Verde.

Al Palaferraris JB Monferrato è uscito sconfitto dal confronto con Assigeco Piacenza. Un ko che lascia l’amaro in bocca ai monferrini, autori di una buona prova, soprattutto nei primi tre quarti.

Dopo un inizio confuso, infatti, il roster piemontese chiude il primo quarto ul 23-20, con buoni canestri di Thompson per i rossoblù e dell’ex Cesana per gli ospiti. La Novipiù prova il primo allungo a inizio secondo quarto, che Piacenza è brava a ricucire con i punti di McDuffie prima di rientrare negli spogliatoi: 40-39 il punteggio all’intervallo.

Alla ripresa è ancora la JBM a provare ad allungare, guidata da Redivo e da una buona coralità: si alza l’intensità fisica del match. Alla fine del terzo quarto il punteggio vede i padroni di casa condurre sul +9 (54-66). Nell’ultimo quarto sale in cattedra Massone che riporta in pareggio il match (pari 73 a 3’ dal termine). Nei minuti finali il gioco si fa confuso: ancora Massone e McDuffie per l’allungo decisivo in casa Assigeco, che chiude il match sul 76-82.

Ancora una vittoria, la decima di fila, per Bertram Derthona che espugna il parquet di Bergamo.

Al PalaAgnelli i Bianconeri hanno trovato la vittoria al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo.

La cronaca del match, tratta dal sito del Derthona Basket.

Avvio di gara favorevole a Bergamo, che nei primi minuti di gara gioca con buona intensità e fluidità in attacco, trovando il massimo vantaggio sul 12-7 del 5’, con il canestro di Easley che costringe coach Ramondino a fermare la partita. Nelle battute seguenti i Leoni si riavvicinano nel punteggio – sfruttando la verve di Cannon – e chiudono la prima frazione in svantaggio per 18-17. Accelerazione bianconera a inizio secondo periodo: le iniziative offensive di Mascolo, in penetrazione, mettono due possessi di distanza tra le squadre (20-24 al 14’): coach Calvani interrompe le operazioni. Dopo il time-out di Bergamo, la Bertram allunga ancora con le triple di Ambrosin, prima di subire un contro break di 7-0, coronato dall’appoggio di Easley, che vale la parità a quota 33 al 18’. Nel finale di primo tempo permane l’equilibrio nel punteggio: al 20’ Bergamo avanti 38-35 con la tripla di Zugno. Nella ripresa, scatta meglio la Bertram, che trova il sorpasso nel punteggio, ma la gara è molto equilibrata e i padroni di casa rispondono canestro su canestro ai propri avversari, tornando a condurre sul 51-49 del 28’ con la schiacciata di Easley. Le battute conclusive del quarto vedono Bergamo provare ad allungare: al 30’ lombardi avanti 56-53. In avvio di ultimo periodo i Leoni ruggiscono in difesa e trovano buona continuità offensiva, operando il sorpasso con un parziale di 0-6 coronato da Cannon. La precisione in lunetta della formazione allenata da Ramondino consente di alimentare l’allungo, portando il divario a tre possessi pieni (58-67) a quattro minuti dal termine. Bergamo prova a riavvicinarsi nel parziale, tornando a -5 (65-70) a due minuti dalla sirena, ma Tortona rimette sette punti di gap sfruttando l’antisportivo comminato a Zugno. Nelle battute finali i bianconeri respingono tutti i tentativi di rimonta dei padroni di casa e si impongono per 67-78 alla sirena conclusiva.