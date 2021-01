Altri due mesi per chiudere i cantieri sulla A7

Serravalle Scrivia – Sulla A7 (Milano – Genova) i sette chilometri di cantieri ancora attivi resteranno aperti altri due mesi. Per questo motivo una corsia resterà interamente soppressa sulla A7 in direzione Milano. Autostrade per l’Italia, nei prossimi giorni, inizierà la sostituzione delle barriere stradali tipo new jersey, in entrata, a partire dal casello di Genova Ovest verso il capoluogo lombardo. Una decisione sulla data di apertura del maxi-cantiere potrebbe essere presa questo pomeriggio in Prefettura. Con una sola corsia aperta per un tratto della A7, sarà probabilmente suggerito ai mezzi privati e ai Tir diretti da Genova verso il Nord Italia di percorrere la A26 anche se saranno quasi inevitabili pesanti ripercussioni al traffico sia sul nodo autostradale genovese che sulla viabilità cittadina. In particolare, preoccupa il fatto che molti mezzi pesanti in uscita dal porto di Genova decidano di evitare la A7 e possano attraversare parte della città oppure percorre la A10 per poi per imboccare la A26 creando forti disagi sulla rete stradale e autostradale genovese.

Oggi riapriranno i caselli di Pra’ e Pegli, sulla A10. Sulla A7, per i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nella notte di oggi e in quella di domani, dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A10 e quello con la A12, verso Serravalle. In alternativa, chi da Genova è diretto a Milano dovrà entrare al casello di Bolzaneto, mentre chi è diretto a Sestri Levante dovrà entrare, sulla A12, a Genova Est o Nervi. Gli utenti che entreranno a Genova Ovest invece, sulla A7, saranno deviati sulla A10 dove potranno uscire ad Aeroporto. In entrambe le notti, dalla mezzanotte alle 3, chi proviene da Milano e vuole raggiungere Genova potrà uscire ad Aeroporto.

Sulla A10, il primo intervento in ordine cronologico sarà la chiusura tra Aeroporto e Pra’, verso Savona, dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì. Questo per consentire la manutenzione alle barriere anti-rumore. Poi, dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato, sarà chiuso il tratto tra Pra’ e Aeroporto, verso Genova. Ancora, per i lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22 di giovedì alle 6 di venerdì, sarà chiuso il tratto tra Arenzano e l’allacciamento con la A26, verso Genova. E in contemporanea il casello di Aeroporto in uscita per chi proviene da Genova. Infine, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 2 alle 5 di venerdì sarà chiuso l’allacciamento con la A7 per chi proviene da Savona ed è diretto verso Serravalle. Sulla A26, per interventi alle barriere anti-rumore, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, per chi proviene da Nord, sarà chiuso l’allacciamento con la A10, verso Genova.