Casale Fbc: preso dalla Torres il ventenne portiere Giacomo Drago

Casale Monferrato – Nuovo portiere per il Casale Fbc. Il club nerostellato ha ufficializzato, stamane, l’arrivo di Giacomo Drago, 20 anni.

Cresciuto calcisticamente nel Genoa, Drago è arrivato in prestito dal Novara, dopo aver giocato la prima parte della stagione in serie D alla Torres. Il neoarrivato prenderà il posto di Lorenzo Rovei che lascia il club per recarsi negli Stati Uniti per motivi di studio.