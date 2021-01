Coi soldi spesi per ospitare i clandestini si poteva dare casa a 2 milioni di italiani (Video)

Rosarno (da Vox) – In Italia ci sono circa 650.000 famiglie a cui i comuni non sono in grado di assegnare un alloggio, perché non ci sono case disponibili. E questo prima della pandemia. Quasi sempre, nei comuni a guida PD e M5s, il motivo è non solo di vera e propria disponibilità, ma perché vengono sopravanzati nelle graduatorie da immigrati e zingari. Il numero è più o meno stabile da diversi anni. Coi miliardi spesi per l’accoglienza di centinaia di migliaia di clandestini a livello nazionale, ne abbiamo ospitati in hotel quasi un milione negli ultimi anni di governi Pd, avremmo potuto costruire nuove case o trovare soluzioni abitative a tante famiglie che restano ancora senza un tetto. Si poteva aiutarle nella quotidianità. Stabilizzare tante giovani coppie finanziando così anche la natalità italiana. In questi anni di Pd, invece, solo i clandestini hanno avuto un tetto garantito. Le case popolari dovrebbero essere per gli italiani bisognosi. Gli stranieri, se sono qui, dovrebbero portare ricchezza e non sottrarla come invece sta accadendo nel 99% dei casi. Se moltiplichiamo per tutti gli anni di accoglienza, si arriva ad oltre 20 miliardi di euro. Prendete il caso di Rosarno. Lì le case popolari erano state garantite dalla precedente giunta Pd agli immigrati invece che agli italiani in difficoltà.

Guardare Video sotto