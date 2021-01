Positivi 43 vaccinati nella stessa Rsa

Prato (da Today) – Nuovo focolaio di coronavirus Sars-CoV-2, ancora in una Rsa. Stavolta succede a Prato nella struttura “Pio Istituto Santa Caterina de’ Ricci”: secondo i dati forniti dall’Ausl Toscana Centro, su 102 ospiti della struttura 46 sono risultati positivi al tampone, 21 dei quali erano stati vaccinati il 30 dicembre scorso. Positivi a Covid-19 anche 22 dei circa 90 operatori sanitari della residenza sanitaria assistenziale. In tutto i positivi vaccinati sono 43. “Penso che gli ospiti vaccinati e poi risultati positivi fossero soggetti che già avevano in incubazione la malattia al momento della somministrazione – spiega il direttore generale dell’Ausl Centro, Paolo Morello Marchese – È possibile che gli effetti positivi del vaccino possano manifestarsi con una maggiore velocità di produzione anticorpale e quindi una riduzione dei sintomi. Tutto ciò verrà verificato nei prossimi giorni dal Girot”, Gruppo intervento rapido ospedale territorio, “e dall’Usca”. I 46 ospiti della Rsa risultati positivi sono tutti paucisintomatici e non necessitano di ricovero. Dal 7 gennaio sono stati presi in carico dai professionisti del Girot della Asl. Gli operatori della Rsa saranno supportati da un infermiere della Asl. La struttura resta divisa in reparti per separare gli ospiti negativi al coronavirus da quelli positivi: al momento sono 2 i reparti della Rsa riservati ai pazienti Covid.