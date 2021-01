Renault 4: il ritorno del mito

Roma (Lorenzo Mancini) – Secondo notizie attendibili Renault entro l’anno produrrà la versione rinnovata della mitica R4, ricordata per la sua lunghissima carriera: l’auto debuttò infatti nel 1961 e fu tolta definitivamente dai listini nel 1993. La notizia va e viene da una decina d’anni, per il fatto che le vicissitudini finanziarie della casa francese e le varie crisi planetarie degli ultimi dieci anni ne hanno rallentato il debutto. L’R4 in poco più di tre metri e mezzo forniva 5 porte e un bagagliaio capiente e facilmente accessibile, il tutto unito a un abitacolo che poteva ospitare 5 passeggeri. La linea poi era essenziale, sconcertava ma incuriosiva. L’R4 era un’auto al servizio dell’uomo e non il contrario e per questo è piaciuta molto. Pratica, simpatica, instancabile, indistruttibile. Un’auto da amare, insomma. E sta tornando. Forse. Speriamo. La notizia è sottotraccia e non siamo ancora in grado di scrivere se Renault abbia avviato un programma di progettazione aziendale, ma è certo che il designer David Obendorfer abbia pensato alla realizzazione d’una riedizione che rappresenti come potrebbe essere una Renault 4 dei giorni nostri. Ha realizzato un restyling mantenendo l’essenzialità stilistica del vecchio modello con l’aggiunta delle diavolerie tecnologiche di oggi, come l’alimentazione ibrida o elettrica, gli LCD, la sicurezza e altri comfort. L’auto mantiene le stesse forme e proporzioni dell’antenata, aggiornate però al XXI secolo. Abbiamo sempre 5 porte, un cofano particolarmente lungo, e il posteriore piatto e spiovente, con la riproposizione di quello stesso ampio portellone. Il frontale presenta dei fari tondi a led inseriti in una parte di carrozzeria verniciata di nero a contrasto con il resto, a simulare la griglia dell’ultimo restyling di Renault 4 (ma Obendorfer ne ha pensata anche una che noi preferiamo, priva di questo particolare). La griglia vera, comunque, è molto sottile. Per stare al passo coi tempi, è stata prevista anche una versione crossover a 4 ruote motrici. La vecchia andava dappertutto così com’era, figuriamoci con quattro ruote motrici! In questo caso l’auto è prevista leggermente rialzata rispetto alla versione standard, con pneumatici più in linea con il carattere di una piccola fuoristrada. Bella la scelta dei colori: il rosso intenso della carrozzeria in contrasto con l’indaco della finta mascherina frontale, degli specchietti e del tettuccio. Renault 4 quindi sarebbe un’auto ripresa dal passato, ma con una sua nuova e molto forte personalità.