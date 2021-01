Cara sinistra, a proposito del debito storico di Alessandria, per arrivare al traguardo la strada più breve non è sempre la migliore

Alessandria (Piercarlo Fabbio) – Non è la prima volta che l’Amministrazione comunale di Alessandria si trova di fronte a un dilemma: vendere una propria società oppure tenerla pur se zoppicante. Negli anni Dieci del terzo millennio si decise di condividere il percorso coi privati. Il Comune non si sarebbe spogliato dell’intero suo patrimonio di partecipate e il privato avrebbe apportato nuove risorse ed una moderna professionalità gestionale in aziende dove appariva un po’ stanca l’azione della mano pubblica. Si credeva a questo percorso, ma il cambio di vertice al Municipio non consentì la piena realizzazione dell’iter. La sinistra pensò diversamente: alienare attraverso i fallimenti fu un’opzione sbrigativa, ma pericolosa. C’è di più: la risultanza di tale azione non portò risorse alle esangui (sarebbero così da quando Carlo A-Valle, nell’Ottocento inventò la simpatica storiella del Beato Guglielmo Zucchi) casse comunali. Anzi, le impoverì senza alternative possibili. Risultato: l’attuale Amministrazione Cuttica si è trovata un debito storico per nulla ristorato e con fatica ha messo in campo ciò che poteva per recuperare un minimo di equilibrio nei conti.

Alegas, l’ex gallina dalle uova d’oro

Se tutto rimanesse così come allora, forse basterebbe questa rateazione dei debiti. Ma occorrerebbe nel frattempo non farne altri e la ristrutturazione delle aziende partecipate pare, anche alla luce dei cambiamenti di mercato, un must doloroso fin che si vuole, ma almeno dinamico e consapevole della lettura dei segni dei tempi. Su questa falsariga, la vicenda di Alegas è significativa di imbarazzi e indecisioni – spero non di furbizie politiche – che, guarda il fortunato caso, non pescano nelle trite e ritrite divisioni fra partiti della stessa maggioranza di centrodestra, ma nella difficoltà di osservare il mercato nella sua evoluzione. Mi spiego. Circa dieci anni fa, Alegas, che vendeva il suo prodotto ad una realtà locale come quella alessandrina, ma era riuscita a triplicare i volumi di vendita andando a cercare clienti nel mercato nazionale, era una vera cassaforte per il Comune di Alessandria e per gli altri municipi che fanno parte della compagine Amag. Ma presto il trend fu invertito; la sinistra, anche qui, pensò ad una dimensione più chiusa, originaria certamente, ma autolesionista.

La chiusura del mercato voluta dalla sinistra

Diminuì drasticamente i volumi di vendita e ritornò ad occuparsi della propria realtà locale, tra gli applausi della stampa alessandrina filosoficamente fedele ai principi ispiratori delle proprie pagine locali. Cosa ne è sortito? Che l’azienda di vendita del gas è progressivamente uscita dall’ottica di produttrice di ricchezza, per acquisire quella di un servizio locale, che fa fatica a competere con i brand nazionali che nel contempo sono giunti massicciamente in Alessandria con le loro offerte economicamente sempre più vantaggiose. Con questo non si può, né si deve affermare che Alegas sta lentamente implodendo, ma che certamente la competizione alla quale oggi è sottoposta è ben più difficile ed onerosa da affrontare rispetto a quella del passato. Ed ecco che, saltata fuori la notizia che una parte di Alegas potrebbe essere venduta ai privati, i paladini dell’IRI alessandrina, insieme ai giornali da sempre al loro fianco, hanno pensato bene di esercitare una pressione – invero da bassa forza – sui decisori di Palazzo Rosso, con le solite annesse polemiche, condite dai falsi stupori di coloro che hanno preferito nel recente passato non incassare quaranta milioni di Euro per la vendita dell’Amiu e addirittura sborsarne per ricomprarsela dal fallimento nel quale l’avevano cacciata.

L’ufficio complicazione affari semplici

I nostri eroi ne hanno subito fatto una questione di bilancio, di tecnica ragionieristica – nella quale so che non eccellono per dimostrata incapacità – piuttosto che una questione politica, che dovrebbe invece stare alla base della loro azione e delle loro scelte e nella quale si difenderebbero meglio. Per le modalità ci sarebbero coloro che se ne intendono, perché discettare in maniera ineffabile di cose che non si conoscono? Mah? Nessuno invece si è occupato della sola vocazione politica che è palese e grossolanamente visibile. Indipendentemente dalle condizioni finanziarie, dai crediti esigibili, ma non ancora esatti, dalle spese sostenute per il core business dell’impresa, Alegas, cioè un’azienda che vende il gas, non è più utile ad una Pubblica amministrazione. È strategicamente superato che il Comune permanga come protagonista per molto tempo ancora in una fetta di mercato ove molti sono gli operatori che competono. Si chiama sussidiarietà ed è sancita dalla Costituzione. Se c’è una missione da compiere per la comunità è quella di presidiare ed allargare le reti, vero patrimonio della collettività, e di offrire ai privati il passaggio del loro gas. Si chiamano garanzie pubbliche e anche queste fanno parte di un patrimonio di valori che pare non si voglia ricordare e richiamare correttamente.

Aggiungo un’ultima considerazione per chi è amante delle bettole. Alegas nel passato – lo si è detto – garantiva risorse in surplus al Comune attraverso investimenti. Lo fa ancora oggi? No, quindi ha perso anche questa inclinazione, ammesso che sia giusto ed utile rammentarla.