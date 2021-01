Finalmente l’Atl Alessandria confluirà nell’Ente Turismo Langhe Monferrato

Alessandria – Non siamo più solo mandrogni, finalmente e a tutti gli effetti saremo entro l’anno piemontesi. Se nel Piemonte del Nord-Est la Regione ha previsto accorpamenti delle Atl (le Aziende turistiche locali, società a capitale misto pubblico-privato) indica con forza la strada della fusione tra Atl Novara, Atl Biella Valsesia e Vercelli (qui c’era già stata un’unione) con quella del Vco per creare un grande Distretto Turistico dei Laghi, nel Piemonte del Sud-Est Atl Alessandria entrerà nell’ente Turismo Langhe Monferrato. La decisione parte dalla necessità di rispondere alla legge Madia sulle partecipate, che indica l’obbligo di razionalizzazione per le società misto pubblico-private con un giro d’affari inferiore al milione di euro. L’indicazione arriva da una delibera votata dalla giunta piemontese sull’ottimizzazione delle partecipate che prevede come termine per l’approvazione del progetto di fusione il 31 dicembre 2021.