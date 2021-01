Grigi: per il centrocampo occhi puntati sull’ex Monopoli Francesco Giorno

Alessandria – Prosegue il calciomercato invernale per l’Alessandria Calcio con le voci di corridoio, su possibili arrivi, che continuano a rincorrersi. L’ultima riguarderebbe il possibile approdo in grigio di Francesco Giorno, 27 anni, centrocampista in uscita dal Monopoli ma sul quale avrebbe messo gli occhi anche il Bari. Giorno, nel suo curriculum, vanta una stagione in serie A, al Chiasso in Svizzera, e poi tanta C con Pro Patria, Casertana, Modena, Monza, Vis Pesaro e Vicenza. Resta comunque calda, per il club di patron Di Masi, anche la pista che porta al difensore Gabriele Rolando, vivaio Sampdoria, da due stagioni alla Reggina, con cui ha vinto il campionato, dopo aver vestito le maglie di Como, Matera, Latina, Palermo e Carpi. Capitolo infortuni: da ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo Gazzi e Bellodi mentre sono previsti ancora accertamenti per Frediani prima del via libera.