Autostradale acquista nove autobus, Zoncada: gli investimenti continuano nonostante la crisi

Alessandria – “Quelli di Arfea erano per lo più pullman vecchi di 15/18 anni, ormai obsoleti, per cui si è reso necessario acquistare nove Iveco da 13 metri per rendere più sicuro ed efficiente il parco mezzi“. A parlare così è il dottor Egidio Zoncada, a.d. di Autostradale, la società che ha rilevato da Arfea il servizio di trasporto passeggeri provinciale. L’operazione è stata portata a termine grazie al contributo dell’Agenzia della mobilità piemontese. I nuovi mezzi sono lunghi 3 metri in più rispetto ai precedenti, con un numero superiore di posti. Zoncada spiega: “Si tratta di mezzi nuovi che consentiranno il rispetto della distanza di un metro tra i passeggeri quando ripartiranno le scuole. Si aggiungono e in parte sostituiscono i vecchi mezzi”. In Arfea ci sono 90 pullman per tutti i servizi, anche quelli urbani, di cui una settantina viaggiano sulle principali direttrici della provincia, collegando Alessandria a Tortona, Casale, Novi, Acqui e Ovada. La capienza massima è di 55 posti a sedere e 27 in piedi. Tutti i nuovi mezzi inoltre sono dotati di pedana sollevatrice per le carrozzine invalidi. Arfea, grazie ad Autostradale Srl, effettua il trasporto extraurbano su gomma nelle provincie di Alessandria ed Asti e fornisce il servizio scuolabus per il Comune di Tortona.