Calcio Serie D: Hsl Derthona cade al “Coppi” e incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro gare

Tortona (Hsl Derthona 1 – Lavagnese 2) – Se non è crisi poco ci manca. Un punto nelle ultime quattro gare può sicuramente essere un campanello di allarme per l’Hsl Derthona che oggi pomeriggio al “Coppi”, recupero della dodicesima giornata di andata del campionato di serie D girone A, originariamente rinviata per neve, perde contro la Lavagnese per 2-1. Alla rete segnata da Spoto, su rigore, nel primo tempo hanno risposto, nella ripresa, Avellino e Bei per i liguri.

La cronaca.

Al 6’ pericolosa la Lavagnese con Alluci che invola verso la porta ed è fermato da Emiliano con un netto tocco di mano non rilevato dall’arbitro.

Reazione Derthona al 22’: azione insistita di Gueye al limite dell’area contrastato al momento del tiro ma con la palla che arriva a Lipani che libera un gran destro che esce di pochissimo sul palo lontano.

Derthona ancora pericoloso con Spoto che si libera del suo marcatore e mette in mezzo per Concas che di testa da dentro l’area piccola manda sopra la traversa.

Al 33’ i Leoncelli passano in vantaggio: Oneto stende Gueye in area di rigore e concede il penalty.

Dal dischetto va Spoto che non sbaglia.

Nel finale del primo tempo la Lavagnese protesta per un calcio di rigore per un’uscita di Teti su Buongiorno, ma l’arbitro non lo concede.

Nella ripresa mister Pellegrini deve rinunciare al portiere Teti che deve uscire per una botta. Al suo posto Antonio Rosti, al suo esordio stagionale.

Nel giro di due minuti arrivano poi i gialli per Gueye e Lipani, quest’ultimo diffidato salterà il match con la Castellanzese, mentre la Lavagnese si fa pericolosa con Alluci il cui colpo di testa non impensierisce la retroguardia tortonese.

Ancora liguri pericolosi con Di Vittorio che manda la palla di pochissimo sopra il sette, mentre pochi minuti dopo è il neoentrato Profumo a impegnare Rosti con un colpo di testa su cross di Alluci.

Dall’altra parte Corbier serve Gueye che tenta la rovesciata ma finisce per appoggiare a Spoto che da due passi manca il bersaglio.

Al 38’ la Lavagnese pareggia: Emiliano tocca con la mano un tiro di Buongiorno e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Avellino che non sbaglia. Nei minuti finali l’arbitro nega sia un rigore ai liguri per un fallo di mano evidentissimo di Corbier che uno all’Hsl Derthona per un fallo su Manasiev.

Ma al terzo minuto di recupero la Lavagnese trova la rete del vantaggio con il gran gol di Bei da fuori area.

Al 50’ il triplice fischio dell’arbitro. L’Hsl Derthona esce sconfitta dalle mura amiche del “Coppi” ma soprattutto incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro gare. I Bianconeri restano a quota 18 in classifica agganciati proprio dalla Lavagnese.

Domenica 17 gennaio Leoncelli impegnati ancora in casa contro la Castellanzese.

Hsl Derthona – Lavagnese 1-2

Hsl Derthona (4-3-3): Teti (1’st Rosti); Negri (47′ st Casagrande), Magnè, Emiliano, Cirio; Manasiev, Lipani (18′ st Tordini), Kanteh; Concas (27′ Corbier), Spoto (35′ st Palazzo), Gueye. A disp. Roncati, Gualtieri, Exauge, Cecon. All. Pellegrini

Lavagnese (4-2-3-1): Boschini; Oneto, Avellino, Rossini, Di Vittorio (35′ st Orlando); Basso, Perasso (28′ st Profumo); Bei, Cantatore (33′ st Ozuna), Alluci; Buongiorno (47′ st Bacigalupo). A disp. Bova, Orlando, Queirolo, Di Lisi, Bagnato, Picasso. All. Nucera

Arbitro: Mallardi di Bari

Gol: pt 33′ Spoto rig.; st 38′ Avellino (rig), 48′ Bei

Ammoniti: Gueye, Lipani, Spoto, Rosti, Kanteh; Oneto, Cantatore, Rossini

Espulsi: Nucera (all. Lavagnese)

Calci d’angolo: 2-4

Recuperi: 3+5.