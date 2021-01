Grigi: fissato il 20 gennaio il recupero col Como

Alessandria – È stato fissato, da parte dell’Ufficio gare della Lega di Serie C, il recupero del match Alessandria – Como, rinviato domenica scorsa per alcuni giocatori positivi al Covid nella rosa dei Grigi. La sfida si giocherà mercoledì 20 gennaio, alle 15, al “Moccagatta”.

Escluse altre date come il 27, che non è andato bene né ai piemontesi, che sabato 30, alle 12:30, giocheranno a Olbia e voleranno in Sardegna il giorno prima, né ai lariani, che il 25 saranno impegnati nel posticipo tv col Renate. Escluse, invece, le date libere di febbraio.