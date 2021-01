Oggi 13 gennaio alle 13 una donna di 87 anni è morta vittima di un incidente stradale davanti al muro di cinta dell’ex magione templare della Torre d’Orba

Casal Cermelli – Forse un malore è alla base del gravissimo incidente stradale che è costato la vita a una donna di 87 anni mentre era al volante della sua Fiat 600. Oggi 13 gennaio alle 13, secondo la testimonianza del conducente del furgone diretto a Casal Cermelli per delle consegne, l’anziana, che era diretta a Bosco Marengo, avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’utilitaria che sbandava a sinistra all’altezza del muro di cinta dell’ex magione templare della Torre d’Orba, oggi azienda agricola, poco prima dell’incrocio per Frugarolo lungo la provinciale 181. L’impatto col furgone è stato inevitabile e lo scontro è stato frontale. La donna sarebbe morta all’istante o immediatamente dopo il tremendo impatto. Sul posto sono giunti i carabinieri ed un’autoambulanza ma per la poveretta non c’era più niente da fare. Ad intervenire anche i vigili del fuoco che hanno estratto l’anziana dall’abitacolo e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente anche se, dai primi accertamenti, è certo che il conducente del furgone non abbia nessuna responsabilità in quanto era impossibile evitare il tremendo impatto. L’auto infatti ha invaso a corsia opposta per finire nel fosso lungo il muro proprio mentre sopraggiungeva il corriere. Il tutto si sarebbe svolto in rapida successione non lasciando scampo alla poveretta.