Pallacanestro, Fortitudo Alessandria: grave infortunio al ginocchio, stagione finita per l’ala Luca Bracchi

Alessandria – Brutte notizie per la Fortitudo Alessandria. L’ala Luca Bracchi, 21 anni, ha infatti subìto un grave infortunio mentre si stava allenando nei giorni scorsi assieme ai compagni di squadra agli ordini di coach Vandoni.

A cedere è stato il ginocchio destro del giovane, che già era stato operato a dicembre 2019 quando Bracchi militava nel Piacenza. Rottura del legamento crociato anteriore e doppio menisco. Il cestista sarà operato a Roma, a Villa Stuart, ma per lui la stagione è praticamente finita. La Fortitudo, intanto, ha avviato un confronto con alcuni club, tra cui Bertram Derthona, per valutare alcuni giovani da inserire al posto di Bracchi.