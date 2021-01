Alessandria Calcio: dopo tre innesti si pensa alle uscite, Scognamillo verso il Catanzaro?

Alessandria – Dopo aver piazzato tre innesti, Stanco, Bruccini e Giorno, l’Alessandria Calcio sta adesso pensando alle uscite. Il mercato chiuderà il 1° febbraio ed entro quella data la lista definitiva dei giocatori non potrà contare su più di 24 elementi. Al momento l’Alessandria ha in rosa 26 giocatori ma, fino al termine del mercato, sarà possibile presentare una lista “provvisoria” da 24 giocatore per ogni gara. Il club del presidente Di Masi non ha, dunque, particolare urgenza, anche se le trattative cominciano ad entrare nel vivo.

A proposito di uscite, pare siano tramontate le piste che portavano il portiere Crosta verso la Feralpisalò e l’attaccante Stijepovic verso la Pistoiese, anche se sembra certo che quest’ultimo non resterà in grigio. Sembra invece molto concreto l’interesse del Catanzaro nei confronti del difensore Scognamillo, che avrebbe già trovato anche l’accordo con il club calabrese. Scognamillo, classe ‘94, era stato ingaggiato dai piemontesi nella sessione estiva del mercato dopo l’esperienza a Trapani in serie B ed aveva sottoscritto un contratto biennale. Le prestazioni, però, altalenanti del giocatore hanno convinto la società alla cessione.