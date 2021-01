Arrestato a Molfetta l'”avvocato” Vincenzo Vittorio Zagami

La Guardia di Finanza gli ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Alessandria

Molfetta (Molfettaviva.it) – Appropriazione indebita ed esercizio abusivo della professione forense. Per questi reati l’avvocato Vincenzo Vittorio Zagami (nella foto), 55 anni, originario di Carbonara di Bari, ma residente ad Alessandria, è stato arrestato nel pomeriggio di oggi a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Alessandria. La Guardia di Finanza della Tenenza di Molfetta ha dapprima fermato il legale (un difensore sui generis che ha, a suo modo, imperversato nelle cronache italiane, da Telekom Serbia all’inchiesta che nel 2014 aveva coinvolto il padre di Matteo Renzi, nda) lungo via Berlinguer e poi, dopo averlo condotto presso gli uffici di via Mininni, gli ha notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari Aldo Tirone del Tribunale di Alessandria. Il reato contestato è l’appropriazione indebita della somma di circa 6.300 euro spettanti, secondo l’accusa, ad una ex cliente del professionista: è stata proprio la donna a presentare una denuncia da cui è partita l’indagine. A Zagami, inoltre, è contestato l’esercizio abusivo della professione forense. E questo non è il suo primo guaio con la giustizia. Altre Procure, infatti, hanno indagato su di lui. Il suo nome compare sui giornali ormai da decenni.

“Vincenzo Zagami è assolutamente sereno – ha detto ai cronisti Felice Petruzzella, difensore di fiducia – e convinto dell’insussistenza dei fatti a lui contestati. La somma – spiega l’avvocato molfettese che ha raggiunto Zagami, protagonista, negli ultimi mesi, di alcuni video diventati virali su Facebook, all’interno della Tenenza delle Fiamme Gialle – è la corresponsione di una parcella per l’attività professionale svolta in Piemonte in un contenzioso giudiziario definito con una sentenza. In ogni caso, inoltre, l’esercizio dell’attività forense – spiega ancora il legale – gli è consentito in forza di una normativa comunitaria che lo legittima all’esercizio”.

Zagami, infatti, è iscritto all’Ordine degli Abogados di Lucena, in Spagna. All’uomo, a cui è stata contestata la sola ipotesi di appropriazione indebita, espletate le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, e ci resterà fino all’interrogatorio di garanzia, il primo atto che si compie dopo l’applicazione di una misura cautelare, a garanzia del diritto di difesa. Si svolgerà nelle prossime ore.

“Al giudice dimostreremo ciò di cui siamo certi. In caso contrario ricorreremo al Tribunale per la Libertà”, conclude l’avvocato Petruzzella.