Trovato morto nella cantina di casa un sostenitore di Trump: aveva trafugato il portatile di Nancy Pelosi

di Andrea Guenna – Prima ci fanno credere che il medico morto in Stazione Centrale a Milano si sia sgozzato da solo, ora tentano di far passare la notizia – palesemente falsa – che un seguace di Trump si sia tolto la vita sparandosi al petto. Uno che si spara lo fa mirando in bocca o alla tempia, ma la disinformazione – ormai planetaria – ci propone bufale a gogò, e poi saremmo noi del web a pubblicare fake news!

La vittima si chiamava Cristopher Stanton (nella foto a lato), era un bancario di 53 anni della Georgia. Il giorno dell’irruzione in Campidoglio non aveva rispettato il coprifuoco imposto dal sindaco di Washington Muriel Bowser ed era stato fermato dalla Polizia ma subito rilasciato. Sabato mattina è stato ritrovato morto dalla moglie nel seminterrato della sua casa ad Alpharetta. “C’è sangue ovunque, aiutatemi”, così la donna avrebbe detto ai soccorritori stando a quanto riportato dal Daily Mail.

Stanton aveva due figli ed un suo amico lo ha definito “un devoto padre di famiglia”.

Per il fatto che non soffriva di crisi depressive e tenuto conto che le conseguenze penali del suo fermo erano del tutto trascurabili, non si capisce quale possa essere stato il motivo del presunto insano gesto. Da qualche giorno però circola una notizia che nessuno ha ancora smentito, secondo la quale sarebbe stato ucciso da un agente della Cia poiché il giorno dell’assalto di Washington era riuscito ad entrare insieme a Richard ‘Bigo” Barnett nell’ufficio della speaker della Camera Nancy Pelosi (nella foto in alto tratta da La Repubblica) e avrebbe trafugato il suo portatile.

Naturalmente il portatile della Pelosi sarebbe sparito insieme a quello della vittima. Ma va?

Gli è che con la morte di Cristopher Stanton sono sei le vittime tra i “trampiani”, mentre dalla parte di Biden non ci sono vittime.

Che strano.

Ecco il “Bollettino di Guerra” dove i morti sono tutti dalla parte di Trump: