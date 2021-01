Achtung! Siamo allo Stato di Polizia: Lamorgese organizza raid contro i ristoratori ribelli ed è rivolta (Video)

Roma – Ecco come un governo che non esiste risponde all’iniziativa “IoApro” a partire da oggi venerdì 15 gennaio 2021. Se avessero la stessa solerzia nel respingere i clandestini, nel perseguire pedofili e delinquenti vari, l’Italia sarebbe un posto migliore. Ma la situazione è tale per cui se il governo impone la chiusura dei locali per rischio epidemico, si deve dare un’alternativa. Non si possono gettare sul lastrico milioni di cittadini mentre, tra l’altro, si mantengono centomila clandestini in hotel. Inoltre i Dpcm dell’agente Conte sono incostituzionali e inefficaci in quanto non hanno valore di legge. A questo proposito, dopo la sentenza del giudice di pace di Frosinone Manganiello del 29 luglio 2020, ora c’è la sentenza del tribunale di Roma per cui i Dpcm “sono viziati da violazioni per difetto di motivazione [e] da molteplici profili di illegittimità”. Dunque non producono effetti concreti dal punto di vista giurisprudenziale e sono da annullare.

Meditate gente, meditate.

Video sotto tratto da “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio (Rete 4)