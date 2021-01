Calcio, Casale Fbc: ingaggiato dalla Pro Vercelli il giovane centrocampista Alessio Raso

Casale Monferrato – Secondo innesto per il Casale Fbc nel mercato invernale. Il club nerostellato ha, infatti, comunicato stamane di aver ingaggiato il centrocampista Alessio Raso, 19 anni, in prestito dalla Pro Vercelli. Il giovane svolgerà, in queste ore, il primo allenamento con i nuovi compagni e sarà a disposizione per il prossimo impegno, domenica, fuori casa contro la Folgore Caratese, match valido per la quattordicesima giornata di andata del campionato di calcio di serie D girone A.

Una pedina in più a centrocampo, dunque, per mister Francesco Buglio. I Nerostellati, ancora nelle parti basse della classifica, dopo l’impegno di domenica contro i brianzoli della Caratese sfideranno mercoledì 20 gennaio il Chieri al “Palli” e domenica 24 gennaio il Vado fuori casa.