Da Prefettura Alessandria: Inviato agli enti competenti il documento operativo per il raccordo tra orari delle scuole e trasporto pubblico locale

Nella giornata di oggi, il Prefetto Olita ha inviato all’Ufficio Scolastico territoriale, ai Sindaci dei Comuni di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza, al Presidente della Provincia, all’Agenzia Mobilità Piemontese e ai Responsabili provinciali delle Forze di Polizia la nuova versione del documento operativo per il raccordo tra orari delle scuole e trasporto pubblico locale ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, già approvato il 22 dicembre 2020 e aggiornato per adattarlo alla frequenza del 50% in presenza degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Ferme restando le disposizioni sull’adozione di un unico turno scaglionato su due ingressi e due uscite in tutti gli Istituti, il nuovo allegato tecnico del documento, predisposto dall’Agenzia Mobilità Piemontese, prevede le seguenti misure:

Potenziamento del servizio ferroviario regionale con 6 bus giornalieri attestati presso le Stazioni di Alessandria, Acqui Terme e Casale Monferrato da utilizzare in caso di bisogno e con una corsa integrativa già prevista sulla tratta Asti – Acqui Terme;

Potenziamento del trasporto locale su gomma con 33 corse aggiuntive giornaliere, di cui 13 per la sola mobilità urbana della Città di Alessandria.

Nel trasmettere il documento aggiornato, il Prefetto ha sottolineato la necessità di un attento monitoraggio finalizzato a prevenire fenomeni di assembramento in prossimità delle stazioni, delle fermate e degli istituti scolastici. A tale scopo i Comuni potranno utilizzare anche gli Ausiliari del traffico e i Volontari della Protezione civile.