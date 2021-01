Grigi: ufficiale l’ingaggio del centrocampista ex Crotone Mattia Mustacchio

Alessandria – Mattia Mustacchio è ufficialmente un giocatore dell’Alessandria Calcio. Il club piemontese ha ufficializzato la notizia nel pomeriggio tramite una nota. Trentuno anni, centrocampista, Mustacchio in carriera ha disputato 377 gare da professionista e 47 reti segnate con le maglie di Sampdoria, Vicenza, Perugia e Crotone, club quest’ultimo con cui ha vinto l’ultimo campionato di B. È stato anche nazionale. In serie B, in questa stagione, era stato vicino a vestire la maglia della Reggina ma, alla fine, ad accaparrarselo è stata l’Alessandria con cui ha firmato un contratto fino al giugno 2023, di fatto due stagioni e mezza. In uscita è stato ufficializzato il prestito di Stefano Scognamillo, fino a fine stagione, al Catanzaro. Mancano comunque ancora diversi giorni alla fine del mercato invernale, lo stop ufficiale sarà il 1 febbraio, e non è escluso che l’Alessandria piazzi ancora qualche altro innesto. Stando alle ultime voci di corridoio si parlerebbe di un difensore e il nome sbucato fuori sarebbe quello di Matteo Di Gennaro del Livorno. Su di lui è però forte anche l’interesse del Catania.