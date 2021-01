Grigi: vicina l’intesa con l’attaccante ex Crotone Mattia Mustacchio?

Alessandria – Si profila all’orizzonte un altro ingresso in casa Alessandria Calcio. Secondo le ultime voci di corridoio, il club di patron Di Masi sarebbe interessato all’attaccante Mattia Mustacchio, ex Crotone e un curriculum di tutto rispetto tra serie A e serie B con le maglie di Sampdoria, Ancona, Vicenza, Ascoli, Pro Vercelli e Perugia. L’esterno offensivo classe 1989, sul quale è molto forte anche l’interesse del Padova, era fuori lista al Crotone da inizio stagione ed è, dunque, in uscita.

Il club grigio avrebbe offerto al giocatore un contratto fino al giugno 2023 e l’intesa, stando a quello che si è potuto apprendere, sarebbe molto vicina.