Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia chiude l’andata con la sfida casalinga contro Sarcedo Vicenza

Castelnuovo Scrivia – Si chiude, questo fine settimana, il girone di andata del campionato di serie A2 di pallacanestro femminile e per Autosped Castelnuovo Scrivia l’avversario da affrontare, sabato alle 18 fra le mura amiche del PalaCamagna di Tortona, sarà Sarcedo Vicenza.

Le tortonesi sono reduci dal ko esterno contro Delser Udine della settimana scorsa con in più la tegola sulla testa rappresentata dall’infortunio alla schiena di Valentina Gatti che non sarà, dunque, a disposizione nel match di domani pomeriggio. La Gatti ha, infatti, riportato un cedimento vertebrale e dovrà stare ai box almeno per qualche settimana, secondo quanto diagnosticato dallo staff medico.

Avversario ostico, quello di domani per le ragazze allenate da coach Zara. Il roster delle vicentine è un bel mix tra giovani prospetti, la maggior parte dei quali di scuola Schio come Viviani, Battilotti, Carollo, Garzotto, Merlini alle quali si aggiungono Battocchio, Meggiolaro, Belardinelli e giocatrici più esperte come l’indigena Camazzola, l’ex Ferrara e Vicenza Santarelli, l’ala Fumagalli, in passato a Biassono e Alpo, ed il centro croato Mandic, già vista in Italia ad Umbertide e con esperienze anche in America, Argentina e Germania. Infine Irene Pieropan, ex giocatrice proprio della Autosped. Per la formazione di Zara, quindi, una formazione assai temibile e da affrontare con la massima attenzione e determinazione.