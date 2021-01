Aiuti negati a indigenti e stranieri: sindaca leghista arrestata

Vercelli (Ansa) – Passano nelle mani della vice sindaca Antonella Biancheri le redini del Comune di San Germano Vercellese (Vercelli) dopo l’inchiesta della procura di Vercelli che ha portato agli arresti domiciliari la sindaca Michela Rosetta e un consigliere comunale, Giorgio Carando. Oltre ai due amministratori sono indagate sette persone e altre tre hanno l’obbligo di presentarsi alle forze dell’ordine: peculato, falso materiale e ideologico e abuso d’ufficio i reati contestati a vario titolo. Per la sindaca leghista, accusata di aver negato a stranieri e anziani non autosufficienti i pacchi alimentari per l’emergenza covid, e di averli dati invece a famiglie più benestanti, è previsto a inizio settimana l’interrogatorio di garanzia. Per il piccolo Comune non è previsto il commissariamento, ma la sospensione per 18 mesi di Rosetta dall’incarico e il subentro del vicesindaco. L’atto formale sarà notificato a breve al Consiglio comunale dopo un passaggio in prefettura. Si attendono eventuali decisioni dei vertici della Lega su un’eventuale sospensione di Rosetta dal partito.