Calcio Serie D: Casale in Lombardia contro la Folgore Caratese, Hsl Derthona riceve la Castellanzese

Alessandria – Un impegno esterno ed uno interno, domani, per le compagini calcistiche alessandrine impegnate nel campionato di serie D girone A, quattordicesima giornata di andata.

Impegno esterno per il Casale Fbc che andrà a fare visita alla Folgore Caratese. I Nerostellati, reduci dal pareggio interno con il Fossano, dovranno assolutamente andare alla ricerca di punti per scalare una classifica che comincia a farsi pericolosa in ambito retrocessione. Non si esclude la possibilità che venga schierata fin dall’inizio la coppia Colombi-Franchini, mentre per il neo acquisto Alessio Raso – 2002 proveniente dalla Pro Vercelli – la gara dovrebbe cominciare dalla panchina.

Sfida casalinga per l’Hsl Derthona che al “Coppi” riceverà la visita della Castellanzese. I Leoncelli stanno attraversando un momento decisamente negativo con un solo punto racimolato nelle ultime quattro gare e una classifica che adesso vede i Bianconeri all’ottavo posto in coabitazione proprio con la Castellanzese e con Lavagnese e Sanremese. Contro i lombardi della provincia di Varese mister Pellegrini dovrà fare a meno sia di Gualtieri, appiedato in settimana dal comunicato del giudice sportivo che ha anche fermato per raggiunta somma di ammonizioni Lipani. Probabile l’impiego di Manasiev come regista davanti alla difesa con Kanteh e Nsingi sulle fasce, ma possibile anche un ritorno alla difesa a tre con un centrocampo più folto. In attacco mancheranno Concas e Varela ma potrebbe tornare Draghetti a fare coppia con Spoto mentre in porta dovrebbe esserci ancora Rosti per consentire a Teti di recuperare dalla botta presa mercoledì. Fischio d’inizio per entrambi i match alle 14:30.