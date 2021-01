Capitali Usa blindate per fronteggiare le manifestazioni dei “Trampiani” in occasione dell’insediamento di Biden

Washington (Nathan Layne per Reuters) – Le forze dell’ordine statunitensi si sono preparate per marce pro-Trump in tutte le 50 capitali dello Stato questo fine settimana, erigendo barriere e schierando migliaia di truppe della Guardia Nazionale per cercare di prevenire un attacco violento. L’Fbi ha avvertito le agenzie di polizia di possibili proteste armate dei “Trampiani” al di fuori di tutti i 50 edifici del Campidoglio a partire da sabato, in concomitanza dell’insediamento del presidente eletto Joe Biden il 20 gennaio.

Michigan, Virginia, Wisconsin, Pennsylvania e Washington hanno attivato le loro Guardie Nazionali per rafforzare la sicurezza. Il Texas ha chiuso il Campidoglio fino all’Inauguration Day.

Steve McCraw, direttore del Texas Department of Public Safety, venerdì sera ha detto che l’intelligence ha indicato che “estremisti violenti” potrebbero cercare di sfruttare le proteste armate pianificate ad Austin per “condurre atti criminali”.

Nel Michigan è stata eretta una recinzione intorno al Campidoglio a Lansing e i soldati sono mobilitati da tutto lo stato per rafforzare la sicurezza. La legislatura ha annullato le riunioni della prossima settimana, citando la preoccupazione per le minacce credibili.

“Siamo pronti al peggio” ha detto venerdì il direttore della polizia di Stato del Michigan Joe Gasper in una conferenza stampa.