Come si sospettava, sono stati gli Antifa a dare per primi l’assalto al Campidoglio di Washington per addossare la colpa agli incolpevoli “Trampiani”

Antifa fondatore di “Insurgence Usa”, infiltrato tra i “Trampiani” insieme ad altri sabotatori, è stato arrestato. Smascherato il trappolone architettato dalla banda Biden-Clinton-Obama

Washington – Le indagini compiute dagli agenti dell’Fbi stanno scoperchiando il pentolone a proposito dell’assalto al Campifoglio del 6 gennaio. I “Trampiani” li abbiamo visti e rivisti, filmati e osservati, erano folcloristici ma pacifici: famiglie con figli al seguito, comitive di anziani in pullman, giovani che cantavano e ballavano per strada. Ad un certo punto, dopo qualche ora di manifestazione pacifica, è spuntato un drappello di violenti, contestatori di professione, un centinaio in tutto, tutti di sinistra, per caricare. È stato automatico che l’osservatore superficiale desse la colpa ai cowboys di Trump, e invece no perché l’assalto è stato dato dagli Antifa, veri agitprop di estrema sinistra non nuovi a simili performance. E c’è già un arresto: si tratta di un antifa di colore, John Sullivan di 26 anni, che è stato arrestato dai federali nello Utah. È il fondatore di un gruppo estremista di sinistra chiamato Insurgence Usa ed è accusato di aver partecipato all’assalto al Congresso.

È il primo di estrema sinistra tra gli oltre 100 arrestati dal 6 gennaio ad oggi, ad essere arrestato e la domanda è: cosa ci faceva un comunista tra le file dei Trampiani. Quello degli Antifa infiltrati è un giochino vecchio come il mondo per cui picchiatori e violenti di sinistra su mescolano a pacifici manifestanti facendo scoppiare il casino per poi dare la colpa agli altri. È chiaro come il sole che la manifestazione è stata inquinata ad arte per fare scattare il trappolone contro Trump accusato di essere un fomentatore di scontri di piazza per cui si sta discutendo l’impeachment. A sua discolpa l’antifa nero aveva detto che era sul posto per documentare i fatti come giornalista. Ma l’Fbi non gli ha creduto e lui è finito dentro. Non basta perché l’agente speciale Matthew Foulger contesta a Sulivan una serie di dichiarazioni fatte in un video in cui incita alla violenza.

“Abbiamo fatto questo insieme – dice in un video -, siamo parte della storia, bruciamo tutto”, e poi in un’altra parte del video portato dai federali come prova, offre il suo coltello per spaccare una delle vetrate dell’ingresso di Capitol Hill. Poi è venuto fuori che il “contestatario”, in realtà, non aveva credenziali o altro rapporto con testate giornalistiche. Ora prende corpo ciò che aveva dichiarato lo stesso Trump insieme a molti esponenti repubblicani, e cioè che l’attacco al Congresso era dovuto alla presenza di diversi infiltrati dell’estrema sinistra Antifa. E uno di questi era certamente Sullivan.