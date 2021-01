Grigi: a Busto Arsizio solo un pari contro la Pro Patria

Busto Arsizio (Pro Patria 0 – Alessandria 0) – Pareggio deludente per l’Alessandria che fuori casa contro la Pro Patria, ultima di andata del campionato di serie C girone A, non va oltre uno striminzito 0-0 in un match davvero piatto e che ha concesso poco o nulla allo spettacolo. Grigi mai pericolosi e spesso in balìa dell’avversario che non è andato in vantaggio solo grazie ad alcune belle parate del portiere Pisseri.

Gregucci opta per un tridente in attacco schierando, insieme dall’inizio, Eusepi, Arrighini e Corazza. A centrocampo dentro Bruccini dall’inizio, uno degli ex della sfida. In panchina Casarini. Tornano Gazzi e Bellodi, assenti i quattro giocatori positivi (Mora, Celia, Di Quinzio e Suljic). Pro Patria con Bertoni al posto di Fietta infortunato, tutti e due gli ex, Nicco e Cottarelli, schierati dal 1′.

La cronaca.

Al 2′ punizione dalla trequarti destra, Rubin batte bene in area, Greco spazza con i pugni.

Al 15′ colpo di testa di Spizzichino, libero in area. In due tempi Pisseri.

Al 17′ Pisseri pronto sulla conclusione centrale, dal limite, di Castelli.

Al 18′, sponda Pro Patria, Cottarelli taglia il campo per Parker, che raccoglie e calcia. Ancora Pisseri pronto.

Al 24′ primo tiro in porta per l’Alessandria con Bruccini, dal limite. Un metro abbondante sul fondo.

Al 37′ protesta l’Alessandria per un tocco di mano in area di Boffelli sulla conclusione di Parodi: l’arbitro fa cenno di proseguire.

Il primo tempo si chiude senza altre occasioni degne di nota.

Nella ripresa, al 4’, grande intervento di Pisseri che vola e toglie dal sette la conclusione forte di Brignoli, entrato a inizio ripresa.

Al 14′ prima vera occasione da gol per i Grigi: sponda di Corazza per Eusepi, che incrocia, palla che sfila di poco sul fondo.

Al 19′ entra nell’Alessandria il neoacquisto Stanco, al posto di Arrighini.

Al 26′ occasione gol per la Pro Patria: Brignoli, sulla linea di fondo, salta Rubin e Prestia, palla a scavalcare anche Pisseri, ma Parker manca la deviazione.

Al 31′ ancora una palla gol per la Pro Patria con Pisseri che prima si oppone a Parker e poi si ripete su Nicco.

Nelle file dell’Alessandria mister Gregucci fa entrare Chiarello ma il match non muta di sostanza e, dopo 3’ di recupero, l’arbitro fischia la fine. Per i piemontesi una prestazione deludente con il tridente d’attacco che, la davanti, non ha prodotto quasi niente e con una manovra che non è decollata mai. Per tentare la scalata alla classifica e cercare di insidiare la capolista Renate serviranno ben altre prestazioni.

Pro Patria (3-5-2): Greco; Gatti, Lombardoni, Boffelli; Cottarelli, Spizzichino (1’st Brignoli), Bertoni, Nicco, Pizzul; Parker, Castelli (42’st Le Noci). A disp.: Mangano, Compagnoni, Saporetti, Molinari, Kolaj, Colombo, Latte Lath, Ferri, Dellavedova, Vaghi. All.: Javorcic

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Blondett (29’st Bellodi), Cosenza, Prestia; Parodi, Bruccini, Castellano, Rubin; Corazza (37’st Chiarello), Eusepi, Arrighini (19’st Stanco). A disp.: Crisanto, Podda, Gazzi, Casarini, Crosta, Macchioni, Giorno Poppa. All.: Gregucci

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: Bertoni, Blondett, Eusepi per gioco falloso

Corner: 2-2

Recuperi: 1+3

Note: giornata di sole, ma fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse.