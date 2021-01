Grigi: oggi a Busto Arsizio contro la Pro Patria probabile l’utilizzo dei nuovi arrivati Bruccini, Stanco e Giorno

Alessandria – Dopo il rinvio del match di domenica scorsa contro il Como per la presenza, nella rosa, di alcuni giocatori positivi al Covid, oggi alle 15, l’Alessandria Calcio torna in campo e lo farà fuori casa, a Busto Arsizio, avversario la Pro Patria, sfida valida per l’ultima giornata di andata del campionato di serie C girone A.

In casa piemontese sono arrivati alcuni volti nuovi con il mercato invernale: i centrocampisti Bruccini e Giorno e gli attaccanti Stanco e Mustacchio. I primi tre oggi saranno sicuramente della gara, resta da valutare, da parte di mister Gregucci, se subito o a partita in corso. Potrebbero esserci altri nuovi arrivi in casa mandrogna, soprattutto per il reparto difensivo e il nome più accreditato pare essere quello di Matteo Di Gennaro, attualmente nel Livorno. In uscita Scognamillo, andato in prestito al Catanzaro.

Oggi contro la Pro Patria l’Alessandria ritroverà due ex: i centrocampista Niccolò Cottarelli e Gianluca Nicco.

La formazione più probabile che potrebbe scendere in campo a Busto è un 3-4-1-2 con Pisseri in porta, difesa formata da Prestia, Cosenza e Blondett, a centrocampo Parodi, Casarini, Bruccini e Castellano, in avanti Chiarello dietro alle due punte Eusepi e Corazza.