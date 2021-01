La Norvegia avverte dei rischi vaccinali per i pazienti malati di età superiore agli 80 anni

Oslo (Lars Erik Taraldsen and Naomi Kresge per Blomberg) – La Norvegia ha affermato che i vaccini Covid-19 potrebbero essere troppo rischiosi per i malati molto vecchi e terminali, mentre i paesi valutano gli effetti collaterali del mondo reale dei primi colpi per ottenere l’approvazione.

Funzionari norvegesi hanno detto che 23 persone sono morte nel paese poco tempo dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino. In 13 casi è stata effettuata l’autopsia per cui si sa che effetti collaterali comuni possono aver contribuito a gravi reazioni in persone fragili e anziane, secondo l’Agenzia norvegese per i medicinali.

“Per coloro che hanno la fragilità più grave, anche effetti collaterali del vaccino relativamente lievi possono avere gravi conseguenze”, ha comunicato in una nota l’Istituto norvegese di sanità pubblica. “Per coloro che hanno comunque una durata di vita residua molto breve, il beneficio del vaccino può essere marginale o irrilevante.”

Fine modulo

La raccomandazione non significa che le persone più giovani e più sane debbano evitare di essere vaccinate. Ma è una prima indicazione di cosa guardare mentre i paesi iniziano a emettere rapporti di monitoraggio della sicurezza sui vaccini. Emer Cooke, il nuovo capo dell’Agenzia europea per i medicinali, ha detto di monitorare la sicurezza dei vaccini Covid, in particolare quelli che si affidano a nuove tecnologie come l’RNA messaggero, sarebbe una delle maggiori sfide una volta che gli scatti saranno ampiamente implementati.

Pfizer e BioNTech stanno lavorando con il regolatore norvegese per indagare sulle morti in Norvegia, ha detto Pfizer in una dichiarazione inviata via e-mail. L’agenzia ha scoperto che “il numero di incidenti finora non è allarmante e in linea con le aspettative”, ha detto Pfizer.

Le reazioni allergiche sono state finora rare. Negli Stati Uniti, le autorità hanno segnalato 21 casi di gravi reazioni allergiche dal 14 al 23 dicembre dopo la somministrazione di circa 1,9 milioni di dosi iniziali del vaccino sviluppate da Pfizer Inc. E BioNTech SE. Questa è un’incidenza di 11,1 casi per milione di dosi, Secondo ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie.

La Norvegia ha somministrato almeno una dose a circa 33.000 persone, concentrandosi su quelle considerate più a rischio se contraggono il virus, compresi gli anziani. Il vaccino Pfizer-BioNTech approvato alla fine dello scorso anno è stato utilizzato in modo più ampio, con uno scatto simile approvato all’inizio di questo mese.

Dei 29 casi di potenziali effetti collaterali esaminati dalle autorità norvegesi, quasi tre quarti erano in persone di età superiore agli 80 anni, ha detto il regolatore in un rapporto del 14 gennaio.