Calcio serie D: il Casale fuori casa cede nei minuti finali alla Folgore Caratese, Derthona cade al “Coppi” contro la Castellanzese

Alessandria – Altra domenica da dimenticare per le compagini alessandrine di calcio impegnate nel campionato di serie D girone A, quattordicesima giornata di andata. Sia il Casale Fbc che l’Hsl Derthona sono, infatti, uscite con una sconfitta. I Nerostellati, fuori, si sono arresi di misura alla Folgore Caratese. Una vittoria arrivata nei minuti finali per i lombardi che si sono aggiudicati la posta piena grazie alla rete realizzata da Di Stefano. Nella prima frazione poche le azioni degne di nota. Solo in avvio gli ospiti hanno provato a rendersi pericolosi con l’avanzata di Colombi che, però, non è riuscito a finalizzare. Nella ripresa non si sblocca il risultato con le due formazioni che hanno faticato a saltare le difese avversarie e rendersi pericolose. Solo nei minuti di recupero la Folgore ha trovato il gol vittoria, al 94’, con Di Stefano.

Altra sconfitta casalinga, la seconda di seguito, per l’Hsl Derthona, superata al “Coppi” per 2-1 dalla Castellanzese. I varesotti sono passati in vantaggio al 40’ del primo con Chessa, che ribadisce in rete un tiro di Mecca respinto da Rosti, poi hanno raddoppiato nella ripresa con la marcatura di testa ad opera di Zazzi.

Al 19’ Spoto trasforma un calcio di rigore accorciando le distanze per il Derthona ma non basta. I Leoncelli hanno racimolato solo un punto nelle ultime cinque gare e la situazione in classifica si fa sempre più preoccupante.