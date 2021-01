È mancato a Novi Eraldo Leardi, docente e uomo di cultura

Novi Ligure – È mancato oggi a 95 anni il professor Eraldo Leardi (nella foto web), figura nota in città per le sue molteplici attività culturali. Studioso, docente universitario, letterato appassionato, saggista. Professore di geografia all’Università di Genova, era anche presidente della Società di studi geografici di Firenze. Nel 1993 la Città di Novi gli attribuito la Torre d’Oro, la massima onorificenza cittadina, mentre negli negli anni Sessanta, a Novi, era stato direttore dell’Orfanotrofio delle Cappellone, ora sede della Biblioteca. Ha iniziato come maestro elementare, poi la laurea in lettere e le nomine a docente universitario, prima a Roma all’Università della Sapienza e poi a Genova. Lascia il figlio Riccardo, il nipote Paolo e la nuora Marta.