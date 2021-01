Hockey in line: Monleale trionfa in casa contro il Cittadella

Novi Ligure – Importante vittoria per lo Sportleale Monleale che ieri sera in casa, al pattinodromo di Novi Ligure, 14° giornata del campionato di serie A di hockey in line, ha battuto 5-3 il Cittadella. Un successo che porta avanti in classifica gli Arancioni tortonesi, ora a quota 13 punti, ma soprattutto un successo importante per il morale e per la fiducia all’interno del gruppo allenato da coach Cintori.

La cronaca.

Gara in salita nelle battute iniziali, perché i veneti passano grazie alla rete di Grigoletto, che sfrutta una incertezza difensiva. Reazione immediata e in una situazione di power Mattia Pagani riporta in equilibrio il punteggio. Ospiti battaglieri e determinati, a 9′ dalla fine del primo periodo capitan Tonin firma il sorpasso. In una manciata di minuti, però, sono i padroni di casa a rivendicare la volontà di mettere al sicuro tre punti fondamentali. Ancora Pagani, scatenato, salta tre avversari e batte Belloni. E capitan Faravelli mette il sigillo sul 3-2 al riposo, grazie anche alle parate di Peruzzi, una garanzia per tutta la squadra.

In avvio di ripresa ancora Faravelli per il poker, su assist perfetto dell’esperto Cortenova. I toni si accendono, i due arbitri fischiano molto per calmare gli animi e i giovani del Monleale Lusignani, Gambin, Lorenzo Pagani, Arbasino e Rolandi, ben coordinati da Remotti e Filippo Alutto, impegnano Belloni. A finalizzare ci pensa Edoardo Crisci, innescato da Marco Oddone. Sul 5-2 il Cittadella le prova tutte per riaprire la partita, ma riesce solo ad accorciare, per il 5-3 finale.