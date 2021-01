Pallacanestro: nel derby di serie A2 Bertram Derthona a valanga contro la JB Monferrato

Voghera (Bertram Derthona 83 – JB Monferrato 43) – Una Bertram Derthona straripante ha travolto, al PalaOltrepò di Voghera, la JB Monferrato nel derby alessandrino fra le due compagini di basket che militano nel campionato di serie A2. Per i Bianconeri tortonesi si tratta dell’undicesima vittoria di fila su altrettanti match e un primato in classifica sempre più solido.

In casa monferrina coach Ferrari deve rinunciare a Donzelli e Redivo. L’inizio pare sorridere agli ospiti che scappano sul +8 ma Derthona è squadra che dimostra grande sangue freddo e con la difesa ad alta intensità voluta da coach Ramondino recupera lo svantaggio e chiude il primo quarto sul 22-14. Stesso canovaccio nella seconda frazione, che termina sul +21 per la Bertram (46-25).

Nella ripresa è sempre la squadra allenata da coach Ramondino ad avere in mano il pallino del gioco con la Novipiù che non entra mai in partita, asfissiata negli schemi offensivi dall’attenta difesa della capolista.

Provano a scuotere l’ambiente Collins e Camara, ma il divario è troppo importante: il terzo quarto termina sul 64-35. Per Derthona è game, set, match. Nell’ultimo quarto esperimenti di formazione per entrambe le compagini, con il tabellone che al termine dell’incontro segna 83-43. Unico giocatore in evidenza per i monferrini è Collins, ultimo ad essersi arreso, che chiude il match a quota 11 punti.

Bertram Tortona – Novipiù JB Monferrato 83-43 (22-14, 24-11, 18-10, 19-8)