Tiro con l’arco: arcieri alessandrini ancora sugli scudi, tre ori nell’ultimo fine settimana

Alessandria – Ancora un fine settimana decisamente soddisfacente per gli arcieri della “Città della Paglia” e del Dlf di Alessandria. Sabato 16 gennaio sono, infatti, arrivati tre ori. A Rosta, in provincia di Torino, con 509 punti Clelia Phyllis Ceriana ha superato tutti nella categoria Arco Olimpico Femminile. In Liguria, a Sarzana, oro invece per Federico Panico, con 541 punti, nella categoria Arco Olimpico Master Maschile e per Luca Lavezzaro, del Dlf, nella categoria Compound Senior Maschile con 573 punti.