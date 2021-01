Causa Covid, in Piemonte sono di più le imprese che chiudono rispetto a quelle che aprono

Torino (g.g.) – Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, il saldo delle imprese che cessano l’attività rispetto a quelle che aprono è di un migliaio. Le nuove aziende iscritte nel registro delle Camere di Commercio è pari a 20.942 (il 19,4% in meno rispetto alle 25.972 del 2019), mentre quelle che chiudono sono 21.913 (il 20,3% in meno rispetto alle 27.489 del 2019), per una differenza di 917 aziende. A rilevarlo è Unioncamere Piemonte, che sottolinea come lo stock di imprese complessivamente registrate a fine dicembre 2020 ammonti a 426.314 unità, confermando il Piemonte in 7ª posizione tra le regioni italiane, con il 7% delle imprese nazionali. A livello di forma giuridica si evidenzia una sostenuta espansione delle società di capitale (+2,28%), una tenuta delle altre forme (categoria all’interno della quale troviamo le cooperative) e un calo delle realtà meno strutturate: imprese individuali (-0,43%) e società di persone (-1,87%). Nel dettaglio dei singoli settori, i servizi registrano un +0,98%, seguono il turismo (+0,74%) e le costruzioni (+0,83%). Il commercio segna un tasso del -1,04%, industria e agricoltura mostrano flessioni più consistenti, rispettivamente pari a -1,46% e -1,47%.