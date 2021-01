Da IIS “Vinci-Nervi-Fermi-Migliara”: le iscrizioni sono ancora aperte

Dopo il successo delle due giornate di Open-School con prenotazione degli accessi la scuola si rende disponibile per nuovi incontri di orientamento in presenza previa prenotazione all’indirizzo mail viminefe@gmail.com.

Si ricorda inoltre che le iscrizioni on-line sono attive fino al 25 gennaio 2021. La visita ai nostri plessi è possibile dal lunedì al venerdì in orario mattutino poiché l’istituto è aperto agli studenti che frequentano i laboratori o che necessitano di supporto all’apprendimento.

Le Segreterie dei due plessi dell’Istituto sono a disposizione delle famiglie per fornire adeguata assistenza alla compilazione del modulo di iscrizione on-line dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:

plesso Vinci Migliara, via Trotti 19, 0131 252217, ore 10:30-12:30

plesso Nervi Fermi, Via Morbelli 33, 0131 252558, ore 8:00-14:00

Ricordiamo, infine, l’offerta formativa del polo tecnico professionale alessandrino: