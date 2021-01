Grigi: preso il difensore Di Gennaro dal Livorno

Alessandria – Un arrivo già annunciato nei giorni scorsi e che, stamane, è stato ufficializzato. L’Alessandria Calcio ha ingaggiato, per il reparto difensivo, Matteo Di Gennaro, 27 anni, preso dal Livorno e cresciuto calcisticamente nell’Ascoli e nel Parma. In carriera ha disputato circa 200 gare tra i professionisti, tra serie C e B. Il calciatore ha firmato con il club del presidente Di Masi un contratto fino a giugno 2023. Anche lui, come gli altri quattro nuovi arrivati, aspetta il via libera del tampone che accerti la negatività al covid.