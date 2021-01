Casale Monferrato – Ha potuto far ritorno a casa Gora Camara, il giocatore della JB Monferrato rimasto infortunato ieri sera nel corso della sfida tra i casalesi e la Bertram Derthona. Camara aveva dovuto lasciare il campo in barella, trasportato poi all’Ospedale di Voghera per accertamenti che hanno dato esito negativo. Camara è stato dimesso nella serata di ieri ed ha fatto così ritorno a Casale Monferrato. Nei prossimi giorni sarà rivalutato dallo staff medico del club.