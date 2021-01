Calcio Serie D: risultato ad occhiali per il Casale al “Palli” contro il Chieri, buon punto del Derthona in casa del Bra

Alessandria – Mercoledì di pareggi nel turno infrasettimanale del campionato di calcio di Serie D girone A, quindicesima giornata di andata, per le squadre alessandrine impegnate nel torneo.

Al “Palli” il Casale Fbc ha terminato a reti inviolate la gara contro il Chieri. 0-0 al termine di un match in cui non si sono viste grosse occasioni né da una parte né dall’altra. Senza Poesio, squalificato, e Lanza, problemi muscolari, i Nerostellati hanno schierato dal primo minuto il neoacquisto Raso, proveniente dalla Pro Vercelli, e in panchina si è rivisto mister Buglio, guarito dal Covid che lo aveva costretto a stare in casa nelle ultime settimane. Ma in casa monferrina non si sono, comunque, visti miglioramenti nel gioco rispetto alle ultime uscite e i Neri, con questo punto ottenuto contro una squadra comunque reduce da una serie di risultati positivi, salgono a quota undici punti, sempre nelle parti medio basse della graduatoria. Per levarsi dal “pantano” della zona playout serviranno ben altre prestazioni.

Pareggio rocambolesco, fuori casa, per l’Hsl Derthona. I Leoncelli, sul campo del Bra, seconda forza del campionato, sembravano destinati ad un’altra sconfitta, le terza di seguito, con i langaroli autori di due reti nel primo tempo. Nella ripresa il match sembrava indirizzarsi verso i tre punti tranquilli per la squadra allenata da mister Daidola ma un rigore prima, realizzato da Spoto al 35’, e il gran gol da fuori area di Lipani poi, al 47’, hanno regalato un punto insperato all’undici allenato da mister Pellegrini. Una bella dose di fiducia per una squadra che nelle ultime cinque gare aveva raccolto solo un punto. In classifica il Derthona sale, così, a diciannove punti, nella parte centrale della classifica.

Nel prossimo turno, domenica 24 gennaio, il Casale farà visita al Vado mentre il Derthona, al “Coppi”, riceverà la visita del Borgosesia.