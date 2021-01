Grigi: oggi pomeriggio il recupero con il Como per cercare di restare nelle parti alte della classifica

Alessandria – Si terrà oggi pomeriggio alle tre allo stadio “Moccagatta” il match Alessandria – Como, recupero della 18° giornata di andata del campionato di calcio di serie C girone A. La sfida tra piemontesi e lariani si sarebbe dovuta tenere domenica 10 gennaio ma è stata rinviata per la positività al Covid riscontrata in alcuni giocatori della rosa dei Grigi. Mister Gregucci arriva a questo importante incontro dopo il pareggio a occhiali in casa della Pro Patria, un risultato che ha scatenato il malcontento dei tifosi tanto che lunedì mattina, davanti al “Mocca”, è apparso uno striscione con la scritta “Gregucci vattene!”.

In casa Alessandria dovrebbero essere a disposizione praticamente tutti gli elementi a parte il solo Frediani, ancora lungodegente ma ormai sulla via del recupero. Possibile, quindi, che Gregucci possa schierare anche i nuovi arrivi del mercato di gennaio: i centrocampisti Giorno e Bruccini e gli attaccanti Stanco e Mustacchio. In difesa è, poi, arrivato Di Gennaro dal Livorno.

Insomma l’Alessandria pare essere squadra ben attrezzata e la partita di oggi contro i lombardi, che in classifica sono secondi, sei punti sopra i Grigi, attualmente al quarto posto, sarà fondamentale per capire come sarà il prosieguo del campionato dei mandrogni e del suo allenatore.

Alessandria – Como sarà, inoltre, trasmessa in diretta su Sky. La prima volta era stata in occasione della gara con la Pergolettese vinta dall’Alessandria per 1-0. La prossima diretta è prevista per il 3 febbraio, nel turno infrasettimanale con il Lecco, con orario ancora alle 15.