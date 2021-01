L’Alessandria cade in casa contro il Como: panchina a rischio per mister Gregucci?

Alessandria (Alessandria 0 – Como 2) – Doveva essere la partita del riscatto, è stata quella della notte fonda e del possibile esonero dell’allenatore. L’Alessandria, nel recupero della diciottesima giornata di andata del campionato di serie C girone A, perde per 2-0 in casa contro il Como e vede allontanarsi, forse definitivamente, la vetta della classifica e le speranze di promozione. Per mister Gregucci è forse arrivata la fine dell’esperienza come allenatore sulla panchina dei mandrogni? La parola passerà, a questo punto, alla società.

La cronaca del match.

Gregucci torna al 3-5-2, con il debutto di Giorno e il ritorno in campo di Mora, schierato a destra, con Parodi a sinistra. In attacco Corazza – Arrighini, con Eusepi in panchina. Como senza Gabrielloni dall’inizio: al suo posto Ferrari.

I lariani partono subito forte e al 5’ si vedono annullare un gol: prima miracolo di Pisseri su Ferrari, che chiude la triangolazione con Gatto. Il portiere respinge di piede, riprendi Peli, cross sul secondo palo, dove ancora Ferrari schiaccia in rete, ma è in fuorigioco.

Al 10′ ancora un brivido sulla conclusione di Bellemo, deviata da Gatto, di un nulla sul fondo.

Un minuto dopo ancora Como sul taglio di Crescenzi, da sinistra per un nulla Ferrari non arriva in scivolata.

Al 16′ bravo Pisseri a respingere la conclusione di Cicconi, messo a tu per tu da Bellemo.

Al 18’ passa in vantaggio il Como: azione confusa, riprende palla Bellemo, in profondità per Cicconi, che manda la palla nel sette, con un tiro teso sul secondo palo.

Al 26′ palo dell’Alessandria: Corazza apre per Parodi, destro che scavalca Facchin, ma si stampa sul legno.

Al 31′ bella azione dell’Alessandria con Giorno che serve centrale per Corazza, controllo e tiro. Parato.

Al 38′ Como pericoloso con Gatto, conclusione un metro sul fondo.

Il primo tempo finisce con il Como avanti per 1-0.

Nella ripresa ancora un palo per l’Alessandria con Mustacchio che entra in area, il tiro sbatte sul primo palo e sfila sul fondo senza nessuno per il tapin vincente.

Al 13′, sponda Alessandria, conclusione dal limite di Castellano, forte ma alta.

Nelle file dei Grigi entrano poi, al 19’, Eusepi, per Arrighini, e Chiarello per Castellano e Gazzi che torna in campo dopo due mesi di assenza, prendendo il posto di Giorno.

Al 35’ l’Alessandria colpisce una traversa con Parodi.

Un minuto dopo il Como trova la seconda rete: angolo per i Grigi, tutta la squadra in area, la palla è respinta, scatta Terrani che da solo infila Pisseri.

Dopo 4’ di recupero l’arbitro Rutella di Enna fischia la fine del match. L’Alessandria resta ferma a quota 31, sempre al quarto posto, ma adesso a ben undici punti dalla vetta, occupata dal Renate, e a nove punti dal Como.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Bellodi, Cosenza, Prestia; Mora (1’st Mustacchio), Bruccini, Giorno (24’st Gazzi), Castellano (19’st Chiarello), Parodi; Corazza (35’st Stanco), Arrighini (19’st Eusepi). A disp.: Crisanto, Blondett, Casarini, Crosta, Macchioni, Poppa, Rubin. All.: Gregucci

Como (4-2-3-1): Facchin; Iovine, Solini, Crescenzi, Dkidak (34’st Bovolon); Bellemo, H’Maidat (43’st Arrigoni); Peli, Gatto (31’st Rosseti), Cicconi (31’st Terrani); Ferrari (31’st Gabrielloni). A disp.: Zanotti, Toninella. Celeghini, Soldi, Arrigoni, Vincenzi. All.: Gattuso

Arbitro: Rutella di Enna

Gol: pt 18′ Cicconi, st 36′ Terrani

Ammoniti: Crescenzi, Hmaidat, Castellano, Prestia, Giorno per gioco falloso, Facchin per comportamento non regolamentare

Corner: 6-3

Recuperi: 0+5

Note: giornata fredda, terreno in condizioni precarie Si gioca a porte chiuse.