Pallacanestro serie A2: rinviata al 3 marzo la sfida della Bertram Derthona in casa della Reale Mutua Torino per Covid nella squadra torinese

Tortona – Cambio di data nel calendario del campionato della Bertram Derthona. Il roster tortonese, capolista nel girone Verde della Serie A2 di pallacanestro, avrebbe dovuto giocare, domenica, fuori casa contro Reale Mutua Torino ma a causa della decisione dell’Asl Città di Torino di sospendere l’attività della squadra torinese e di porre i giocatori in isolamento fiduciario fino al 26 gennaio causa Covid, il match è stato riprogrammato al 3 marzo.

Domenica, quindi, la squadra di coach Marco Ramondino, anch’essa alle prese con l’assenza per Covid di Graziani, Morgillo e di due giovani aggregati, osserverà un turno di riposo.

Derthona tornerà dunque in campo al Pala Oltrepò di Voghera giovedì 28 gennaio contro l’Orlandina Basket con palla a due alle 20:45.