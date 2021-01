“VacciNato allo stadio”: l’Alessandria Calcio lancia una campagna di sensibilizzazione a tutti i tifosi dell’Orso Grigio

Alessandria – Si chiama “VacciNato allo stadio” ed è l’importante iniziativa che l’Alessandria Calcio ha avviato per far in modo che l’Orso Grigio possa riabbracciare al più presto i propri tifosi al “Moccagatta”.

Si tratta di un’azione di sensibilizzazione rivolta alle istituzioni governative e calcistiche.

Come si legge sul sito del club piemontese: “I tifosi sono parte dello spettacolo e senza di essi negli stadi di tutta Italia rimbomba un assordante silenzio che dura ormai da tanto, troppo tempo”. Ed è con l’obiettivo di riavere gli spalti pieni che l’Alessandria lancia questa campagna con un auspicio che riguarda tutti i club affinché si impegnino nella lotta contro il Coronavirus: “tutte le società la facciano propria rendendola virale”.

La campagna di sensibilizzazione intende permettere l’ingresso a tutti i tifosi che sono stati vaccinati contro il Covid 19. “A livello nazionale c’è una programmazione, con date e priorità, e in tutte le categorie ci sono persone che tifano per un club. Ad oggi non sono ancora molti ad aver ricevuto il vaccino, ma si può incominciare da un piccolo numero e continuare a crescere. Per chi è in campo la spinta del calore ritrovato. Per tutti sarebbe l’inizio di un percorso verso la ritrovata normalità” come spiegato dalla dirigenza dell’Alessandria.

“VacciNato allo stadio” ha anche un’altra importante finalità importante ossia quella di convincere gli indecisi a vaccinarsi, “per la tutela della salute pubblica e per ricominciare a incitare la squadra del cuore il prima possibile”.