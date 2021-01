A me piace il pesce e le pescivendole sono molto meglio dei pennivendoli e dei voltagabbana (Video)

Andrea Guenna – Alcuni insopportabili snob salottieri, solitamente con l’erre moscia e certamente nullafacenti, della sinistra, hanno definito sui social Giorgia Meloni una “pescivendola” in riferimento al suo discorso alla Camera sull’intenzione di voto per la crisi di governo. Un intervento a braccio, pronunciato da chi, come l’onorevole Meloni, crede fermamente in quello che fa, lo fa bene e, a differenza dei sinistri salottieri di cui è vittima la nostra Patria, lavora senza sosta 12 ore al giorno. Un intervento un po’ sopra le righe, forse, quello della Meloni, ma sentito, pertinente ed efficace. Efficace al punto da scomodare tutto il mainstream di un potere politico marcio e ipocrita – naturalmente schierato a sinistra – che dai salotti è uscito per dare la carica alla leader di Fratelli d’Italia piazzandosi davanti al computer e postare sui social frasi più o meno offensive contro di lei. Qualcuno le ha dato della pescivendola. Ebbene, meglio, molto meglio essere un pescivendolo che un pennivendolo, come tanti idioti che se la tirano da morire, che sono sempre in Tv e si atteggiano a intellettuali cercando di darsi un tono magari parlando con l’erre moscia (ce n’è uno con la testa a palla occhialini e polpaccini e, ovviamente erre moscia finta, che mi fa morire dal ridere) o facendo smorfie tipiche di chi è turbato da una situazione ormai intollerabile al punto di somatizzare con tic ricorrenti, ma tutto fuori che spontanei, per darsi un tono. Da certi voltagabbana inconcludenti e vacui che non fanno quasi niente nella vita salvo vendere se stessi al migliore offerente per favorire maggioranze innaturali ma funzionali a certe logiche di potere. Ebbene, questi soggetti, che non hanno esitato a stigmatizzare il discorso “da pescivendola” di Giorgia Meloni, tradendo la loro vera indole che è quella dei paraculi viziati che disprezzano i lavoratori, sono arrivati al punto di interpretare il termine pescivendola in senso negativo, non tenendo conto che, così facendo, hanno offeso un’intera categoria di commercianti e ambulanti ridotti sul lastrico proprio da quei pennivendoli e da quei voltagabbana che, se va avanti così, rincorreranno col forcone. Giorgia Meloni, che noi di Alessandria Oggi abbiamo arruolato d’ufficio tra i liberali risorgimentali e patrioti che hanno messo insieme l’Italia e la difendono, ha risposto con un simpatico video dove spiega: “Schifano la gente comune, a me da donna del popolo non dà fastidio, ma una cosa voglio dire: c’è chi fa un lavoro nobile come vendere il pesce e c’è chi fa un lavoro ignobile come comprare le persone in Parlamento. Voi fate parte della seconda categoria” (Guardare il video).