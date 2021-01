Autostrade in tilt per manutenzione, sempre più “distante” la Liguria dal Piemonte

Alessandria (Max Corradi) – Terzo Valico, la Logistica, le autostrade che collegano la Liguria al Piemonte. Tre argomenti importanti per lo sviluppo del Nord Ovest che passa anche dal porto di Genova. Ma Genova, ancora una volta, è strozzata dai cantieri autostradali che la isolano dal resto del Paese. La notizia è che sono state chiuse intere tratte autostradali, alcune addirittura 24 ore al giorno, proprio nell’hinterland di Genova. Interruzioni sulla A7 da Genova a Serravalle, sulla A10 da Genova a Savona, sulla A12 da Genova fino a Sestri Levante, sulla A26. Autostrade fa sapere in una nota che di terminare il grosso del programma entro il mese di giugno, così da risparmiare l’estate. Il problema più grosso, ma non l’unico, è la gestione delle gallerie che sono tante, più di 300. Sul programma di manutenzione Aspi investirà una decina di milioni al mese, per un totale di 60 milioni, e questo consentirà di schierare tecnici e operai in numero adeguato. Ma il blocco alla circolazione 24 ore al giorno in alcuni casi sarà inevitabile. È il caso della galleria Montegalletto per cui sarà chiuso al traffico il tratto tra A7 nord e A12 fino a Bolzaneto. Stesso discorso per le gallerie Rivarolo 2 e Rivarolo 3, entrambe sul ramo di collegamento tra la A12 e la A7. Nella galleria Voltri, in direzione Genova, tra Arenzano e l’allacciamento A10/A 26, non sarà necessaria la chiusura 24 ore su 24, ma solo di notte (22-6), seppur per un periodo prolungato (25 gennaio-26 marzo). Il traffico sarà dirottato sull’Aurelia.