Calcio Serie D: il derby Derthona-Casale sarà recuperato mercoledì 27 gennaio

Alessandria – È stata ufficializzata la data del derby tra Hsl Derthona e Casale Fbc, recupero dell’8° giornata di andata del campionato di calcio di serie D girone A. Leoncelli e Nerostellati si sfideranno al “Coppi” di Tortona mercoledì 27 gennaio alle 14:30.

Per i ragazzi allenati da mister Pellegrini si profila così una settimana con ben tre impegni casalinghi in otto giorni: arriveranno infatti a fare visita nell’ordine Borgosesia, Casale e Chieri.

Per il Casale, invece, tre match consecutivi dal proprio stadio con due trasferte in Liguria, Vado e Sanremese, inframezzate dal derby. I monferrini si trovano in piena zona playout e la salvezza diretta, al momento, è lontana sette punti. I Neri non dovranno, dunque, perdere ulteriormente terreno cercando di portare a casa, nelle prossime tre gare, se possibile anche la posta piena.